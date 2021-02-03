Bakan Koca: 65 yaş üstü ile 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımladı.
Koca açıklamasında 65 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, "Ülkemizde İngiltere mutasyonları dışında, 2 vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" denildi.
Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi. pic.twitter.com/RvvRSrwAnL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021