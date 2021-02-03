Bakan Koca: 65 yaş üstü ile 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaparak, '65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Koca açıklamasında 65 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, "Ülkemizde İngiltere mutasyonları dışında, 2 vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" denildi.

Haber

Küba'nın geliştirdiği ilacın ağır Covid-19 vakalarında olumlu etkisi kanıtlandı