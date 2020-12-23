Bakan Koca 4 ildeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla yaptığı toplantıların ardından son durumları açıklamaya devam ediyor.

Koca, dün 4 kente ilişkin yaptığı açıklamada, "İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" dedi.

Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

İZMİR’DE günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77. TRABZON’DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON’DA tedbirleri sürdürmeliyiz.

SAMSUN’DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80. HATAY’DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77. SAMSUN ve HATAY’DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.