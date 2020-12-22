Bakan Koca 4 ildeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile toplantı düzenledi.

Koca söz konusu illerde günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini söylerken, "Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz" dedi.

Koca'nın paylaşımları şöyle:

BURSA: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşü oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73. KONYA: Vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66.

KAYSERİ: Vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67. TEKİRDAĞ: Vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59.