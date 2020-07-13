Bakan Kasapoğlu: Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık

Tekirdağ’da yapımı devam eden yurtları gezen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin kişinin yurtlarda kaldığını söyledi.

Kasapoğlu, “Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. 180 bin yurt kapasitesinden şuan 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyoruz” diye konuştu.