Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Martı' açıklaması: Sonuçta yolcu taşıyor, düzenleme şart

Son dönemde ‘Martı’ ismiyle yayılan scooter kullanımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karaismailoğlu, “Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var” açıklamasında bulundu.