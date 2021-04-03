Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Eko sistemi bozacak bir şey yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin 'Eko sistemi bozacak bir şey yok. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak' dedi.

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. 

"Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor" diyen Karaismailoğlu, "Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" diye konuştu.

Karaismailoğlu, köprü ve otoyol ücretleri için ise "O tepkileri haklı buluyoruz. Bu bir finansal modelin karşılığı aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları kendi içimizde tartışıyoruz, anketler yapıyoruz, müşteri memnuniyetlerine bakıyoruz" dedi.

Haber

Salgın döneminde garanti ödemelerinin ertelenmesi kamu yararına değilmiş!

Haber

'Kanal İstanbul güzergahında 40 milyon metrekare arazi el değiştirdi'