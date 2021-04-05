Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çok yakın bir zamanda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum emekli amirallerin yayınladığı bildiri sonrası yaptığı açıklamada 'Kanal İstanbul’u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz' ifadesini kullanmıştı.