Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Çin'e giden tren' açıklaması

Çin'e giden 'ilk ihracat treni'nin Maltepe’den Halkalı’ya geri döndüğü iddiasına ilişkin konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

B/S/H firmasına ait buzdolabını Çin’e ihraç edecek yük treni İstanbul’dan 4 Aralık'ta Kazlıçeşme istasyonundan yola çıkmış, trenin sokağa çıkma yasağına saatler kala yola çıkması Marmaray hattında yolcu taşımacılığını kesintiye uğratmıştı.

Demiryollarında örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, trenin Maltepe’den Halkalı’ya geri döndüğü ve nerede olduğunun bilinmediğini iddia ederek tepki göstermişti.

Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu açıklamasında şunları ifade etti: "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor."