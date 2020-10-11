Bakan Karaismailoğlu: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Formula-1 yarışlarının yapılacağı Intercity İstanbul Park'taki çalışmaları inceledi.

Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz.

Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."

Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" dedi.

İstanbul Valiliği, geçen hafta yaptığı açıklamada, 13-15 Kasım'da düzenlenecek Formula-1 İstanbul Grand Prix yarışının seyircisiz olacağını duyurmuştu.