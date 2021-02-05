Bakan için yapılan özel tadilat sırasında Atatürk büstü kaldırdı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a özel, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinde 10 milyonluk ek bina yapımına ilişkin tadilatlarda, sosyal tesislerinin girişinde bulunan Atatürk büstünün yerinden kaldırıldığını açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların yaşamlarına son verdiği bir süreçte İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri’nde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk, ithal malzemelerin kullanılacağı özel bir konuk evi yapıldığını gündeme getirmiş ve yargıya taşımıştı.

'Atatürk büstü nerede?'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İhalesinin tartışmaya açıldığı, hukuken sorunlu bir sürecin parçası olan ve bakana özel yapılan ek binanın, iktidarın kamusal alanları halka kapatma yaklaşımının ürünü olduğunu dile getirmiş, insanlar yoksulluk içindeyken kamu kaynaklarını heba etmenin suç olduğunu ifade etmiştik. Pandemi ve ekonomik kriz sürecinde de durmayan bu israf projesinin yakında açılışı yapılacak. İller Bankası Macunköy Sosyal tesislerinde Kent İzleme Merkezimiz tarafından yerinde yapılan incelemede, tesisin girişindeki Atatürk büstünün kaldırıldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet ideolojisinin bütün kentlere sirayet etmesinde büyük önemi olan Seyfi Arkan tarafından tasarlanan İller Bankası binasını yıkanlar, İller Bankası’nın kaynaklarını çarçur edenler, Atatürk büstünü kaldırarak Cumhuriyetle hesaplaşmaya devam etmektedir. Atatürk büstü nerede?" dedi.