Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemine ilişkin açıklamada bulundu.

"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık" diyen Gül, "Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip bir yıla indirilmişti. Yargı Reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci iki yıla çıkardık" ifadesini kullandı.