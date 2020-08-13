Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi yorumu: Yapılan işlem doğru ama hiltinin kullanılması yanlış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Galata Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında uygulanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken işlemle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile konuştu.

Dün saat 15:30 sıralarında Ersoy'u aradığını ifade eden Hakan, "Ben daha ‘Galata Kulesi’ bile demeden Bakan Ersoy, ’Yapılan işlem doğru ve yapılması gereken bir işlem ama hiltinin kullanılması yanlış’ dedi" ifadesini kullandı.

Hakan, Ersoy'un şu ifadesini okurlarına aktardı:

"İşin başındaki hocamız birazdan konuyla ilgili teknik bir açıklama yapacak. Yapılan işlem, kuleye son 45-50 yılda yapılanlarla özgünü ayrıştırma işlemi... Sonradan niteliksiz malzemeyle yapılan bölümleri alınıyor. Bu yapılması gereken bir işlem. Bu işlemin hilti ile yapılması ise yanlış."