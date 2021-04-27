Bakan Ersoy: Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Nisan'dan sonra uygulamaya konulacak "tam kapanma" kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar" diyen Ersoy, "En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de" ifadesini kullandı.

Turizm çalışanlarının mayıs sonuna kadar aşılanacağını da söyleyen Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikası'nı daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz. Sektörde havacılık, havalimanları, seyahat acenteleri, turistik taşımacılık. otel konaklamaları veya Turizm Bakanlığı belgeli restoranlar olsun bunların tamamı, geçen aydan itibaren açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı, mayıs sonuna kadar personelin tamamı aşılanmış olacak" diye konuştu.