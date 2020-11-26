Bakan Ersoy: AKM'de montaj aşamasındayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına dair "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız" dedi.

AA'nın aktardığına göre Ersoy ayrıca "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı" ifadesini kullandı.

Ersoy, "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız" diye konuştu.