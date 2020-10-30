Bakan enkaz altında ve sokakta kalanlar için hava durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada sokakta kalacaklar için yağış olmamasını artı durum olarak tanımladı, bina altında kalanlar için de hava durumu bilgisi verdi.

Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji bize bağlı biliyorsunuz, bugün memleketimizin birçok noktasında yağış var, özellikle bir haftaya yakın 5 gün içinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evine girmek istemeyen ve dışarda barınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza bu bir artı olacak.

Gece beklenen en düşük sıcaklık, bu da binaların altında kalan vatandaşlar için önemli, 8 ila 11 derece arasında.