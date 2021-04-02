Bakan Elvan'dan AB büyükelçilerine 'ekonomi reformları' sunumu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yaptı.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Elvan'ın "ekonomi reformları"na ilişkin ayrıntılı bilgi verdiği ve büyükelçilerden gelen soruları yanıtladığı belirtildi.

Elvan AA muhabirine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın "ekonomi reformları"nı kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından yatırımcı ve yabancı misyon temsilcilerinden reformların içeriğine ilişkin toplantı talepleri aldıklarını söyledi.

Elvan "Bu talepleri yerine getirmeyi son derece önemsiyoruz. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik. Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Elva, Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.