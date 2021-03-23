Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomi reformları"nın takviminin tamamlandığını açıkladı.

Lütfi Elvan, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz" dedi.

Buna göre, Ekonomi Reformları Eylem Planı; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıktan oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm başlıklar 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.