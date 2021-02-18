Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Evrenya köyü kırsal alanında yapılan çalışmaları inceledi.

AA'da yer alan habere göre, burada açıklama yapan Dönmez, bölgenin yoğun kar yağışı aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yoğun kardan sonra özellikle içerisinde bulunduğumuz Batı ve Orta Karadeniz'de bazı elektrik kesintisi sorunları ile de karşı karşıya kaldık. Bu bölgede elektrik kesintisinden Kastamonu Sinop, Ordu, kısmen Giresun, Bartın'ı sayabiliriz. Erzurum ve Zonguldak'ta da buna benzer sorunlar yaşandı."

Dönmez, bölgede ilk etapta 200 bin abonenin kısa süreliğine enerjiye ulaşamadığını belirtti. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etaptaki sorunlar büyük oranda çözülmüş durumda. 200 bin abonenin kesintisi an itibarıyla 40 binler seviyesine düştü. Öyle ümit ediyoruz ki bir gün içerisinde bu 40 binin yüzde 90-95 oranında elektriğini vereceğiz. Hatta büyük bir kısmının bu gece yarısı elektriklerini vermeyi planlıyoruz."

ABD'de yaşananları anlatan Dönmez, "Orada 3-4 milyon insan abone elektriksiz durumda ve hala daha sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonra da yaşayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.

Dönmez, "İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz" dedi.