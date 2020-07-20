Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını açıkladı.
Dönmez, sosyal medyadan "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" diye yazdı.
Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını duyurdu.
Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını açıkladı.
Dönmez, sosyal medyadan "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" diye yazdı.
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Haber Merkezi