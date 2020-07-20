Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını açıkladı.

Dönmez, sosyal medyadan "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" diye yazdı.