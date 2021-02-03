Bakan Akar'dan Avrupa Birliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da başkent Budapeşte'de, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile görüştü. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Akar, "Her zaman gerçek bir dost ve müttefik olarak gördüğümüz Macaristan ile savunma ve güvenlik konularında çok hızlı ilerleme kaydedebileceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Akar, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği savunma ve güvenlik konuları ile Ege, Balkanlar, Azerbaycan, Libya ve Afganistan konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

'Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz'

"Karşılıklı iş birliğimizin, beraber çalışmamızın sadece Macaristan ve Türkiye için değil, aynı zamanda NATO ve AB'nin güvenlik konularındaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağının da altını çizmek istiyorum" diyen Akar, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görünmesi, bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı. Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, başta Avrupa ve NATO olmak üzere tüm bölge ve Avrupa için de önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."