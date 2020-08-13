Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan'daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti.

Burada eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Akar, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu.