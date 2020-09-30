Bakan Akar: Türkiye Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere merkezli "The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)" tarafından internet üzerinden düzenlenen "Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye" başlıklı programda konuştu.

Akar konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığı görüşünü savunarak bunun Erivan'ın Kafkaslar'da barış ve istikrarın önündeki "en büyük engel olduğunu gösterdiğini" ileri sürdü.

Akar "Karabağ ve çevresindeki bölgelerin yasadışı işgali, Azerbaycan'da bir milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bu bölgelerdeki Ermeni işgaline son verilmesi gerekiyor. Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek" dedi.