Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Macron problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil.

Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz."

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