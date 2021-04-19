Bakan açıklama yapıyor ama: Aşıdan 'muaf' öğretmenler de var

Geçtiğimiz günlerde eğitim emekçilerinin aşılanmasına dair bir belirsizlik durumu ortaya çıkmıştı. İlk gün kimi öğretmene randevu sistemi açılırken kimisine açılmadı. İlkokul öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine, özel eğitim öğretmenlerine, ilkokulda çalışan branş öğretmenlerine sistem açılırken, Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde çalışan idareciler, rehber öğretmenlerine ve PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) öğretmenlerine sistem açılmamıştı. Rehber öğretmenlere ardından idarecilere de açılan sistem PIKTES öğretmenlerine hâlâ açılmış değil.

Diğer tüm öğretmenler gibi okulların açık olduğu zamanlarda sınıflarda eğitim veren kendilerinin aşılanma sürecine dair bilgi almaya çalışan PIKTES öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı "Hayat Boyu Öğrenme Ofisi"nden "Biz MEB'e gerekli başvuruları yaptık ama bize olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı" cevabını aldı.

Bağlı oldukları sendika olan Koop-İş'ten duruma dair bir bilgilendirme mesajı alan PIKTES öğretmenlerinin aşı problemi çözülmüş değil, yakın vadede çözülecek gibi de durmuyor. Sendikanın gönderdiği mesaja göre PIKTES Proje Ofisi ile görüşmeler yapıldığını ve proje kapsaminda çalışan öğretmenlere ait listelerin ise henüz yeni Sağlık Bakanlığı'na gonderildigi belirtiliyor.

PIKTES öğretmenleri kimdir?

PICTES ve PIKTES II projelerinde çalıştırılan öğretmenler, KPSS ve mülakat puanı üstünlüğü esasına dayalı atamaları yapılan, sözleşmeli öğretmenlerle aynı şartlarda atanmış ve güvenlik soruşturmaları yapılmış geçici süreli öğretmenler...

Proje faaliyetlerinden Türkçe dil eğitimi, Arapça dil eğitimi, telafi eğitimi ve rehberlik, danışmanlık hizmetlerini yürüten, sayıları 4 bin civarında olan Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" yapılmış, özlük hakları bakımından işçi kanununa, disiplin bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre işlem yapılıyor.

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında hizmet içi eğitim verilerek, alanında donanımlı hâlde, Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak yaşadıkları 23 ilde 2 yıl bilfiil çalışarak projenin birinci fazı olan PICTES'i başarıyla tamamlayan öğretmenler, projenin ikinci fazı olan PIKTES’te ise 26 ilde hâlen görev yapmakta.

TÖMER başta olmak üzere yabancılara dil öğretimine dair sertifikalı eğitimler alıp akabinde 4 yıldır yabancı uyruklu öğrencilere dil eğitimi ve rehberlik hizmeti sunarak tecrübe kazanan öğretmenler uyum sınıfları kapsamında da yabancı uyruklu öğrencilere dil ve entegrasyon eğitimi veriyorlar.