Bakan açıkladı: Etkinlikler Mart'ta, turizm sezonu Nisan'da açılabilir...

Kültür Bakanı Ersoy, 'Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz'

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz” dedi.

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