Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.
Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz” dedi.
Erhan Nalçacı
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan açıkladı: Etkinlikler Mart'ta, turizm sezonu Nisan'da açılabilir...
Kültür Bakanı Ersoy, 'Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz'
Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.
Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz” dedi.