Bakan açıkladı: 6 bin mezuna 200 istihdam

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Kurum tarafından yanıtlanmasını istediği yazılı soru önergesinde “Emlak ve emlak yönetimi bölümü her yıl 6000 civarı mezun vermektedir. 30 bini aşkın emlak ve emlak yönetimi mezunu vardır. 3301 nitelik kodlu emlak ve emlak yönetimi mezunları atama bekliyor. Milli Emlak için personel ataması yapılması düşünülmekte midir? Atama yapılacaksa bu alana emlak ve emlak yönetimi mezunu atanacak kişi sayısı kaçtır?" diye sordu.

Gürer’in önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakanlıklarına tahsis edilen kadro kontenjanı dâhilinde ihtiyaçlar doğrultusunda personel istihdam edildiğini belirtti.

Bakan Kurum, 2020 yılında milli emlak birimlerinde istihdam edilmek üzere emlak ve emlak yönetimi mezunları arasından toplam 200 kişiye istihdam imkânı sağlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, “2021 yılında, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 l’inci maddesi gereğince Bakanlığımıza tahsis edilecek kadro kontenjanı dâhilinde personel istihdamı sağlanacak olup, ayrıca milli emlak birimlerimize milli emlak uzman yardımcısı alınması yönünde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur” açıklamasında bulundu.

Ömer Fethi Gürer, “Bakanın açıklaması personel alım gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak karar merciinin Cumhurbaşkanlığı olduğunu da ifade ediyor. TBMM Başkanlığı, Başbakan varken Cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı belirtilen düzenlemeyi dayanak gösterip Milletvekillerinin soru soramayacağı gerekçesi ile soruları iade ediyor. Bu durumda yeni kadro ve alım olacak mı, olmayacak mı? Karar merci Cumhurbaşkanı ne zaman, kaç kişi için olur verecek bekleyip göreceğiz. Bakalım Bakanlık talebi ne zaman değerlendirilecek? Bu yıl alım olacak mı? Cumhurbaşkanı kararına kalmış oluyor” diye konuştu.