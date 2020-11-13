Bahçeşehir okullarına çağrı: Öğretmenlerin haklarını ödeyin!

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, Bahçeşehir okullarından haklarını alamayan öğretmenler hakkında açıklama yaptı.

"Bahçeşehir okulları öğretmenleri kuruma alırken yüzüne gülüyor, vaatlerde bulunuyor. Ancak gelinen son noktada kurumun öğretmenlerini pek de önemsemediği anlaşılıyor. Öğretmenlerin akademik donanımları ve deneyimleri önemsenmeksizin iş etiğine aykırı şekilde öğretmenlerin yeni dönemde kurumda olmayacağı okulun ancak son gününde kendilerine bildiriliyor" denilen açıklamada Bahçeşehir Okullarında çalışan öğretmenler yaşadıkları hak kayıplarını ihbar etmeye ve dayanışmaya davet edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Geçtiğimiz aylarda pek çok kez Bahçeşehir Koleji öğretmenlerince tarafımıza ihbarlar ulaşmış, Bahçeşehir okullarında çalışan öğretmenlerin iş ahlakına uygun olmayan bir tavırla yeni dönem sözleşmelerinin imzalanmayacağının duyurulduğunu belirtmiştik. Söz konusu ihbarlar hız kesmeden tarafımıza ulaşmaya devam etmektedir. Bahçeşehir Okulları yöneticileri öğretmenlere yönelik tavrını ısrarla sürdürmekte, öğretmenlerin sözleşmenin sonlanmasından doğan tazminat haklarını yatırmamaktadır.

Peki Bahçeşehir okullarının defalarca öğretmenler tarafından uyarılmasına rağmen vurdumduymaz tavrını sürdürmesinin ardında ne yatıyor?

AKP’nin özelleştirme politikaları kapsamında Türkiye’de özel okul sayısının 2002 yılı sonrasında 10 katına çıktığı görülmektedir. İlk kampüsünü 90’lı yılların ilk yarısında açan Bahçeşehir okullarının da söz konusu dönemde okul sayısını 136’ya çıkardığı görülmektedir. Her fırsatta eğitimci kimliğinin öne sürüldüğü, reklamları ekranlardan düşmeyen kurumun iç yüzünü öğretmenlere sormak gerekiyor.

Bahçeşehir okulları öğretmenleri kuruma alırken yüzüne gülüyor, vaatlerde bulunuyor. Ancak gelinen son noktada kurumun öğretmenlerini pek de önemsemediği anlaşılıyor. Öğretmenlerin akademik donanımları ve deneyimleri önemsenmeksizin iş etiğine aykırı şekilde öğretmenlerin yeni dönemde kurumda olmayacağı okulun ancak son gününde kendilerine bildiriliyor. Hatta belki de bildirilmeden öğretmenlerin durumu anlaması bekleniyor. Ancak kuruma yeni öğretmenlerin alımı ve sözleşmelerin imzalanması Nisan başı itibariyle başlıyor, aynı ay içinde sonuçlanıyor. Bu süreçte yoğun ders saatleriyle öğretmenler fedakarlıkla çalışırken ansızın sonraki dönem kurumda olmayacaklarını öğreniyor. Özel okulların pek çoğunda sözleşme dönemi sonlanmış olduğu için yeni dönemde büyük olasılıkla işsizlikle karşı karşıya kalıyor. Üstelik kurum hak edişleri olan kıdem tazminatlarını yatırmayarak öğretmeni daha büyük sorunlar içine itiyor.

Bahçeşehir Okulları dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlanan eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yaptığını, dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguladığını iddia ediyor. Bu iddiada bulunan kurumun iddialarının en büyük kaynağının öğretmenlerinin ve çalışanlarının sonuna kadar sömürülmesi demek olduğu anlaşılıyor.

Bahçeşehir Okulları Çamlıca kampüsünde Kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen kıdem tazminatlarının yatırılmasını bekleyen öğretmenler var. Öğretmenler Bahçeşehir Okullarının haklarının üzerine yatmasına asla müsaade etmeyeceklerini ve mücadele etme konusunda karalılıklarını sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Bu kararlılıkla Enver Yücel’e uyarımızı yineliyoruz: Bahçeşehir kurumları öğretmenlerin hakkını gasp etmekten, kâr hırslarıyla eğitim sürecini ayaklar altına almaktan vazgeçmelidir!

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Dayanışması olarak bize ulaşan her ihbarla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bahçeşehir Okullarında çalışan öğretmenlerimizi yaşadıkları hak kayıplarını ihbar etmeye, dayanışmaya davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]

