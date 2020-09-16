Bahçeli'ye yanıt: #İyikiTTBvar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTB'yi hedef almış, "Türk Tabipler Birliği, derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklamasına yanıt veren TTB, #İyikiTTBvar Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var..." ifadesini kullandı.