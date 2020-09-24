Bahçeli'nin 'yeniden yargılansın' dediği Mümtazer Türköne tahliye edildi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016'da tutuklanan Mümtazer Türköne, tahliye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "FETÖ" davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Mümtazer Türköne'nin yeniden yargılanmasını talep etmişti.

Bahçeli, 23 Haziran'da yaptığı konuşmada "Bugün ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne'nin şehadetinin 41. yıldönümüdür. 23 Haziran 1979'da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtazer Türköne ise cezaevindedir. Mümtazer Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türkönenin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" demişti.