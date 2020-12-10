Bahçeli'nin koltuğu kime devredeceğini açıkladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğunu devretmek istediği ismin belli olduğu iddia edildi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, MHP'de ilk kongrede yönetim değişikliği olabileceğini söyledi.

Bahçeli'nin sağlık sorunlarını ilk açıklayan isim olduğunu belirten Özkiraz, Bahçeli'nin sağlığı yerindeyken görevi kendi kontrolündeki bir isme devredebileceği, MHP'de ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bunun tartışıldığını söyledi.

"Bahçeli, sağlığı yerindeyken, kongrede de bütün kontrol elindeyken ittifakı sürdürecek, MHP'yi yukarıya taşıyacak bir ismi aday ilan edip seçtirse mi diye bir tartışma var, hatta Bahçeli'nin aklında bir isim de var" diyen Özkiraz, bu ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter olduğunu dile getirdi.