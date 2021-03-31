Bahçeli'nin ifadesinin alınmasını isteyen hakim hakkında müfettiş görevlendirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter üzerinden yapıldığı öne sürülen bir hakaret nedeniyle Sakarya Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "şüpheli" hakkında kamu davası açılmıştı.

Mahkemenin hakimi Murat Akyol dava kapsamında Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak Bahçeli'nin beyanının alınması, gelmediği takdirde zorla getirilmesini istemişti.

Bu talimatın ardından Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Kaya Burak Dumlu, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği cevabi yazıda, "mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesini" talep etti.

'Hiçbir ayrıcalığı yok' dedi, hakkında müfettiş görevlendirildi

Sabah'ta yer alan habere göre, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık Bahçeli'nin beyanının alınması talebini yeniden dile getirdi.

Hakim ilgili yazıda "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" denildi.

Bu talebin ardından Hakim ve Savcılar Kurulu, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme yapılması için HSK Müfettişi görevlendirildi.