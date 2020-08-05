Bahçeli'nin 'evine dön' sözlerine yanıt veren Akşener: Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına yanıt verdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin" dedi ve "Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" dedi. Akşener daha sonra Erdoğan'a "ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın" diye seslendi.

Nevşehir’in Acıgöl, Hacıbektaş, Gülşehir, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Meral Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan, ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'da namaz kılan Akşener'in CHP ve HDP'den ayrı düştüğünü söylemiş ve "İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" demişti.