Bahçeli'nin eski danışmanı bakan oldu: Vedat Bilgin kimdir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atadığı Vedat Bilgin ismi dikkat çekti.

Eski bir MHP'li olan ve daha sonra AKP'ye katılan Bilgin, AKP'den milletvekili seçilmiş, Davutoğlu ve sonrasında Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştı.

Vedat Bilgin kimdir?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu.

Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.



Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

TCDD'de yöneticilik yaptığı dönem DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti dönemiydi.

Bir dönem MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Bilgin, Bahçeli'nin de danışmanlığını yapmıştı.

26. dönemde AKP'den milletvekili seçilen Bilgin, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yaptı.



Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.