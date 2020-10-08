Bahçelievler'in ardından: Birler, altılar, binler...

Şair Abdullah Nefes’in Bahçelievler katliamının ardından 10 Ekim 1978 tarihinde yazdığı bu şiir, Yürüyüş Dergisi’nin 24 Ekim 1978 tarihli 185. sayısında yayımlanmıştı.

Şiirin yazıldığı tarihte, katliamın hemen ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Serdar Alten halen yaşam mücadelesi vermekteydi. Alten, 8 gün süren mücadelesinin ardındnan 17 Ekim 1978’de saat 11.30’da hayatını kaybetti.

Yitirilenler, şiirin başlığında bu nedenle “Altılar” olarak anılmıştır.

BİRLER-ALTILAR-BİNLER

YOKLAR

YOK OLACAKLAR

SÜRDÜKÇE BEREKETLİ

VARLIĞI

İNSANIN...



VARLAR

Kİ,

BİR



BİTMEZ TUTAM

KARANFİL ELLERİNDE



ALTILARLA

ONLARLA

İNSANLARLA

DÜNYANIN ORTASINDA

VAR OLACAKLAR...



Gelinim,

Acımın paydaşı.

Tut ellerimizden...

Tut ki

Tutsun

Akıllarımız aklı.

Kavgayı,

kavgayı bir yokuş

bir yokuş olarak tanımlamak kolay.



Acıyı,

bir acı,

soyut bir acı insanda

kalleş bir kurşunda,

kalleşçe tanımlamak kolay.



Onurumsa,

ki onurumdan...

Onurum çatlıyor bugünü yaşamaktan...



Gelinim,

tut elimden.

Nasıl, tek tekiz

diye, tutturmuşlar.

İnanma...

Korunmak için

korkularından

kazıyorlar adeta..

Birimizi binimizden

benden seni...



El bir başka elin sıcaklığından yoksunsa

Dil bir başka dilden anlamıyorsa

Göz bir başka gözü görmüyorsa

Bir kurşun, bin kurşun kadar acıtmıyorsa

inancını.

Önce onu

sonra da özgürlüğü vur başına

çağının tekrarlanan ihanetini kuşanmış

sahte peygamberlerin...



Gelinim,

ne zaman ki ölüm,

öleni yaşatarak geçiyor dünyamızdan,

korku atlastan da olsa

papatyalardan hatta,

yakışmaz insana...



Şimdi sen

yeniden

ve hemen

tut elimden.



En büyük bütün için

milyarlar içinde

kırılmış sürgünlerle

çift olalım birleşen...



Abdullah Nefes, 10 Ekim 1978, Ankara