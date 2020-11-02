Bahçelievler'deki patlamanın arkasında kadın cinayeti çıktı

İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde dün gerçekleşen patlamada yaşamını yitirdiği düşünülen Fatma Mavi'nin Ergin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bahçelievler'de dün sabah 09.00 sıralarında gerçekleşen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesediyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, Fatma Mavi’nin en son Ergin A. ile irtibatta olduğunu ve sık sık görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A.’yı gözaltına aldı. A.'nın ifadesinde Fatma Mavi'yi boğarak öldürdüğünü ve Ali İlkay S. adlı arkadaşına aldırdığı benzinle evi ateşe verdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A.’nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S.’yi de gözaltına aldı.