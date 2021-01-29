Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama
Bahçelievler'de sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.