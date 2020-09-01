Bahçelievler'de kadın cinayeti

İddialara göre Orhan Aktaş, İstanbul Bahçelievler'deki Şirinevler Mahallesi'nde kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer'in evine geldi. Aktaş ve Sökmensuer'in arasındaki tartışmanın ardından Aktaş, Sökmensuer'i bıçakladı. Kavgada Aktaş da yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 37 yaşındaki Sökmensuer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Orhan Aktaş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.