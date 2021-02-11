Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama

İstanbul Bahçelievler'de, Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında patlama meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre, dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.