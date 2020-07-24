Bahçelievler katliamını gerçekleştiren Haluk Kırcı: Biz oraya katliam yapmak için gitmedik; intikam için gittik

Haber Global'den Jülide Ateş'in sunduğu 40 adlı programa çıkan 7 TİP'li gencin katili ve Susurluk faillerinden Haluk Kırcı, katliamı ve mafya bağlarını savundu. Bahçelievler Katliamı'nın "intikam" olduğunu söyleyen Kırcı, "Kayıp Susurluk" çantası sorusuna ise "Ben icat ettim" yanıtını verdi.

Kırcı'nın kendisine yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

Bahçelievler katliamını neden gerçekleştirdiniz?

Bu çok uzun bir hikayedir. Sanki bu ülkede tek bir tane katliam yaşanmış, başka hiçbir şey olmamış gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. Bizim 1 gün önce Ankara'da 2 tane arkadaşımızı öldürmüşlerdi. Bunun intikamı için gittik. Orada 5 kişi değil 2 kişi yaşıyordu. O zamanki İşçi Partisi şimdiki değil bu yanlış anlaşılmasın. O zaman partinin başında Behice Boran vardı. Bana göre Sovyetlerin beşinci gücüydü. Türkiye'de gizlileştirilmiş Komünist partiydi. Katliama giderseniz elinizde makinalar olur. Bizim elimizde 2 tabanca vardı. Biz o şekilde gitmedik. Türkiye'de tek katliam Bahçelievler olmadı. Bunu sağ da yaptı sol da yaptı.

Bahçelievler katliamını gerçekleştirdiğinize pişman mısınız?

Ben şahsi olarak hiçbir şekilde iç dünyamda bunun sıkıntısını yaşamıyorum. Çünkü ben gerçekçi bir adamım. O günün ideolojik kavgaları bizi oraya sürükledi. Bir realite var. Bu çağın algoritmasıyla o olaylara bakamazsınız. İki bin den fazla ülkücü şehit oldu. Bizi ideolojik çağın kurbanları yaptılar. Pişmanım desem ne çözülecek. Bizim kavgamız insanları öldürmek olmadı.

Sizi suç işlemeye kim teşvik etti?

Beni kimse etkilemedi. Ben buna inandım. İnanmış insan atomdan daha tehlikeli. Ülkede bir komünist işgalin olabileceğine inanmıştım. Ben değerlerimin ortadan kaldırılacağına inandım. Ben katil değilim. Ben vahşi bir insan değilim.

Kızıma gelmeden belki bana şunu sorarsınız diye "Ben nasıl bir babayım" diye sordum. Kızım bana, "Aşırı rahat, iyi bir babasın" dedi. İnsanların algılayamadığı şu, ideolojik çağın getirdikleri bunlardı. Ben Türk İslam Kültürü'nden gelen neyin ne olduğunu bilen biriyim. Ben kendimi cephedeki asker gibi hissediyordum.

Sizi kimler, ne için kullandı?

Dünyada bir güç var. Fransız, Vietnam gibi ülkelerin gençlerine dayattıkları gibi bize de dayattılar. Bu ideolojik çağda biz önümüzü perdeye açtıkları için eylem moduna geçtik. Masalarda çok tartışmak istedik ama yapamadık. Bir ideolojik deli gömleğini bize giydirdiler. Şimdi de dijital çağ yaratarak gençleri mahvedecekler. Toprak ve bayraktan koparıyorlar.

Oyun masasını kim ya da kimler kurdu?

2. Dünya savaşı sonrası dünyada yeni bir organizma çıktı. İki kutuplu bir dünyada Türkiye'de yerini aldı. Bu sofrayı onlar kurdu. Türk Milliyetçiliği bir hayat tarzıdır, ideoloji değildir.

Kendinizi kahraman olarak mı görüyorsunuz?

Asla. Tarih insanı kahraman ya da hain yapar. Ben ülkücüyüm. Beni katil olarak görebilirler, nefret edebilirler. Doğal şeyler. Bana kimse kahraman gözüyle de bakmasın. Tarihin yargılarına ben bişey yapamam. Hayatımda kimseye yanlış yapmadım. Kahramanlık ucuz bir şey değil. İnanmıştık, yaptık.

Abdullah Çatlı idam edilmenizi nasıl engelledi?

Bunu ben demedim. Abdullah Çatlı yurt dışına firar etmişti. Avrupa'da biz bunlara hamle yapalım. ASALA tarafından bir çok kişi katledildi. Abdullah Çatlı'ya böyle bir teklifle gidiliyor. O da yaparım ama şartlarım var. Şarlarında "Bizim arkdaşlarımız var asılmasın. İdamlar durdurulsun. Ülkemize rahat dönelim" Onlar da bunu kabul ediyorlar. Orada Fransız istihbaratı Çatlı'ya tezgah kuruyor. Orada oyun bitiyor. Burada beni ve arkadaşlarımı korumak adına teklife böyle cevap verdi.

Abdullah Çatlı bu ülkeye ne kattı?

Çok şey kattı. Bir kere Polat Alemdar değil. Severek evlenen ve iyi bir babadır. İki çocuğu varken kavga vermiş bir adamdır. 2015'ten beri kızlarıyla birlikte Nevşehir'de organize ediyorum. Orada ilgi olmadığı için Nevşehirlilere serzenişte bulundum.

Emniyet ve asayiş şube müdürünün yardımıyla mı firar ettiniz?

Ben asla ve asla ve namusum şerefim adına yemin ederim ki Allah'ın yardımı ve kendi cesaretimle oradan kaçtım. 1 hafta emniyet nezaretinde yaşadım. İnfaz bürosunun altında hücrede kaldım. Ramazan ve oruç tutuyorum. Kaçtığım gün üzerinden aldıklarını verdiler. 5 tane polisin nezaretinde Avcılar savcılığına gittik. Savcı "Dosya henüz gelmedi, muhafaza edin" dedi. İftara 20 dakika kala geri döndük. Polisler oruç tutuyor, emniyet bomboş gibi bir şey. Kaç gündür kuru ekmek ile iftar yaptım. Oradaki polislere dedim ki "Size para vereyim yemek söyleyin. Birlikte iftar yapalım." Olur olmaz derken parayı verdim. Orada masa ve sandalye var kış günü üzerimde paltom var. Paltoyu kafama geçirdim iftarı bekliyorum. Gözüm daldı. Bayan avukat, "Müvekkilimle görüşmek istiyorum" dedi. İftara yakın vakit olduğu için olmaz dediler. Kadın ısrarcı olunca götürdüler. Sonra uyandım. Elimi yüzümü yıkamak için izin istedim. Olur dediler. Meydana çıktım. Kimse benle ilgilenmedi. Polislerin benzin aldığı bir kapı vardı ben oraya hızlı hızlı yürümeye başladım. Oradaki nöbetçilere selam verdim. Adamlar beni tanımadı gömlekli kravatlı paltolu biriyim. Oradaki taksiye "Beni havalimanına atarmısın" dedim. Bindik gittik. Oradaki kimsenin haberi bile yok.

Sizi kim koruyor?

Korunan adam 27 yıl hapis yatar mı? Ömrünün yarısı firar geçer mi? Özal bu yasayı barış süreci olarak başlattı. Benim bütün hayatım zehir oldu. Yanlış tahliye edildi diye bir şey yok. Hakim yapabilir mi bunu? Hayatını kaydırırlar.

Mehmet Ağar neden nikah şahdinizdi?

Mehmet Ağar'ı ben tanımam. Benim oradaki arkadaşlarım vardı davetiye görtürmeye gittim. Protokole de verdin mi dedi? Yok dedim. Gittik dağıtırken. Mehmet Ağar bacanağımı tanıyordu. Düğün günü Mehmet Ağar'ın geleceğinden haberim bile yoktu. Otururken bir baktım hareketlenme oldu. Görünce tebrik edeyim diye gelmiş. Oradan arkadaşlar "Şahitlik yapar mısın" demiş. O da tamam demiş. Adam beni tanımıyordu bile.

Mehmet Ağar sizden oy konusunda yardım mı istedi?

Mehmet bey, Erzurum'da sevilen sayılan biri. Erzurum'dayken bana dediler ki Elazığ'a gideceğiz. Orada onu destekleyeceğiz. Ben de dedim ki "Bingöl üzerinden gideceksek gidelim" Bir arkadaşımın ailesi Bingöl'deydi. Ailesini görüp ziyaret etmek istedim. Onlar da "Tamam" dedi. Sadece ben değil birçok insan gitti. Akşam bizi kabul edebildi. Lobide 15 dakika sohbet edildi. Biz başka otele gidip yattık, kalktık, gittik.

Sizce derin devlet var mı?

Ben derin devlete inanmıyorum. Devletin derin aklı olur. Devletin dinamitleri olması gayet doğaldır. Yerin altında bir mahsev olup kimse ülke geleceğini konuşmuyor. Derin aklın olduğuna inanıyorum. Bu "Haluk Kırcı'yı koruyayım ya da başka şeyler yapayım " diye değil. Böyle olursa Devletin ciddiyeti olmaz.

Susurluk kazası bir operasyon muydu?

Abdullah Çatlı hayatında benim bildiğim mafya vari ne yapmış? Biri çıkıp da bunu desin. Allah rızası için söyleyin. Kendi hayatı için şunu yapmış diyin. Kazanın bir operasyon olduğunu düşünmüyorum. Bazen de olabilir mi diye düşünüyorum. Kalkıp da kaza operasyondu demem için elimde veri olmalı. Bu bir operasyon şeklinde yapıldıysa ölene kadar olayın üstüne giderim. Böyle bir şey varsa Abdullah Çatlı'nın intikamını almadan ölmem.

Kayıp Susurluk çantası sizde mi?

Bunu ben icat ettim. Sorguda bana baskı yapıyorlar. Ben de orada "Ne sorup duruyorsunuz. Bulun Abdullah Çatlı'nın çantasını sırlar ortaya çıksın" dedim. Abdullah Çatlı gibi bir adam böyle bir çanta taşır mı? Ben baskıdan böyle bir hikaye uydurdum. O çanta büyüdü büyüdü mahkemeye kadar geldi. Adam çanta taşımayı seviyordu.

Abdullah Çatlı yaşıyor mu?

Keşke yaşasaydı. Allah rahmet eylesin. Cenazesini alan biri olarak söylüyorum. Morga kadar ben getirdim. Arandığım için orayı terk ettim. Yüzünde hiçbir iz yoktu. Kaza esnasında başına gelen darbeyle beyin kanamasından vefat etti.

Abdullah Çatlı, MİT adına mı çalışıyordu?

Hayır. Abdullah Çatlı'nın bir merkezle çalışması mümkün değil. MİT'çilerle bir irtibat var. MİT kimseye böyle bir yetki veremez. Siz Sağlık Bakanlığı adına doktorluk yapabilir misiniz?

Çiller Örgütü üyesi misiniz?

Bunları anlamak için cuntaları anlamak lazım. 89-96 MİT raporularına bakarsanız ortadaki tabloyu net olarak görürsünüz. Güvenlik büroksasinin olduğu yerde bunlar oluyor. Özer Çiller böyle bir şey yapacak biri olmadı. Kaynak olsun ben de diyeyim böyle bir şey vardı. Bu deli uydurması.

Mafya mısınız?

Ben bu soruyu kendime hakaret sayarım. Ben Türkiye'de mafya olduğunu da düşünmüyorum. Burada kabadayılar var. Çıkar ve arkadaşlık grupları olabilir. Kavgalar olabilir. Mafya demek başka bir şey. Yurt dışındaki mafyayla Türkiye'de mafyaya dair tek bir şey göremezsiniz. Bunlar kabadayı.

Fethullah Gülen size para yardımı yaptı mı?

Ben, ne adamlarıyle ne örgütüyle tek bir alışverişim olmadı. Okullar konusunda yaptıklarıyla ilgili hasetle baktığım olmuştur. Yabancı birinin 10 kıta İstiklal Marşı'nı okuduğunda ağladığım olmuştur. Benin FETÖ ile ya da onun gibi örgütlerle bir araya gelmem için geçmişimi silmişimdir.

Fethullah Gülen ile iş birliği yaptınız mı?

Ben hayatımda iyi veya kötü bu örgütle ilişkim olmadı. Ben ülkücülükten başka hiçbir şey yapmadım. Madem bu adamlar bu kadar güçlüydü. Yıllarım neden hapishanede geçti?

ABD'nin sizi kullandığını düşündünüz mü?

Türkiye bir tehlike içinde. Bunu da onlar yarattı. Biz inanmış samimi insanlarız. ABD'nin hiçbir çıkarına hizmet etmedim.

Muhsin Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü?

Müthiş bir güvenilir biriydi. Muhsin başkan güvenilir kişi olduğu için ortadan kaldırıldı.Birileri cemaatle ilgili bilgileri Muhsin başkana verdi, o da bi yerde tuttu ya da paylaştı. Bunlar da F-16 uçaklarıyla ortadan kaldırmak istedi. Ben de cemaatin yaptığına inanıyorum. Bu devletin kayıtlarında mutlaka vardır. Muhsin Başkanı FETÖ'cüler şehit etti.

Meral Akşener'i gelecekte MHP Genel Başkanı olarak görüyor musunuz?

Meral Akşener bunu kendi de istemez. Kadının yılları kavgayla geçti bir kere fiziki gücü daha kaldırmaz. İnsanların birleşmesi ve parti başına geçmesi zorla olmaz. Ülkenin başına bir şey gelirse zaten bu her şekilde olur. Bu ülke menfaati için mücadele verdik. Siyaseten kavga edebilirler.

Can Dündar'a saldırının azmettiricisi Ergün Celep'le ilişkiniz nedir?

Ergün Celep'i tanımam. Bir gün bir düğüne gittim. Orada bir çocuk benimle fotoğraf çekinmek istedi. Çekindim. Can Dündar'a ne yapmışlar ya? Gidip vurmuşlar. Ben azmettirsem gidip öldürttürürüm. Meşhur olmak için yapılan bir şey. Can Dündar bu memlekette öyledir böyledir tartışırsın. Ama gazeteci öldürmek nedir?

Abdi İpekçi öldürüldü, iki ülkücü gazeteci İsmail Gerçeksöz diğeri de Fedai Coşkuner öldürüldü. Biri de çıkıp öldürüldü desin. Ama kimse bilmiyor. Ülkede sadece ülkücüler gazeteci öldürdü. Nerede Fedai Coşkuner? Bizim de canımız yandı.

Can Dündar solcu, Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Ben niye gidip vurayım. Devlet var devletin gücü var. Devlet gidecek Can Dündar'ı bulup getirecek yargılayacak. Gidip vurmak aptallık.

İdam cezasını onaylıyor musunuz?

Ben onaylıyorum. Çocukların ırzına geçen, hamile kadının ırzına geçen birinin bu toplumda ne işi var ya? Öyle acı şeyler var ki. Kendi öz kızının ırzına geçenler var. Bunların bu toplumda yaşamalarına gerek yok.

Toplumun sizi affettiğini düşünüyor musunuz?

Benim Allah'a verecek hesabım var. Yaptığım her şeyi inanarak yaptım. Kaderin sırlarından biri bu. Hayatta keşkeye yer yok. İnsanlar aklıyla hareket etmeli en büyük nimet zaten bu.

Haluk Kırcı kimdir? 1958 Erzurum doğumlu olan Haluk Kırcı ülkücü çevrede İdi Amin lakabıyla tanınır. Türkiye’deki kontrgerilla örgütlenmesinde önemli roller oynayarak, sayısız cinayeti ya bizzat gerçekleştirdi ya da örgütlenmesinde rol oynadı. Yıldırım Türker’den aktaracak olursak: “1971’de annesini kaybettiğinde, ‘o kadar fahişe dururken neden annem öldü’ diye isyan etmiştir… Kendini ancak kan dökerek yatıştırabilen bu yaralı ruhun en mutlu gençlik anısı ise, Alparslan Türkeş’in evinin önünde korumalık yaptığı gecenin sabahı başkanı evinden çıkınca koşup arabasının camındaki buzu nasıl elleriyle kazıdığıydı. Bu hikâyeyi arkadaşlarına günlerce anlattı.” 12 Nisan 1988'de Bahçelievler katliamı davasında idama mahkûm oldu. Çıkarılan infaz kanunundan yararlandı ve 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi. “Bir yanlışlık” olduğu anlaşılınca tekrar aranmaya başlandı. Kırcı “firarda” iken 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin Erzurum Valisi ve eski emniyet genel müdürü Mehmet Ağar yaptı. 25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. 1999'da yakalanarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu. 18 Mart 2004’de ikinci kez yanlışlıkla tahliye edilen Haluk Kırcı, Bahçelievler’de öldürülen öğrencilerin avukatlarının itirazı üzerine aranıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra bir kaçak hayatı sürmediği belli olan Kırcı, Abdullah Çatlı’nın kardeşi Zeki Çatlı ile birlikte Promesse Tıbbi malzeme şirketini kurdu. Bu şirket ile sağlık bakanlığı ve devlet hastaneleri ile iş yaptı ve büyük servet edindi. Haluk Kırcı 2 kez “yanlışlıkla” tahliye edildikten sonra en son 2005 yılında Kartal Cezaevine girdi, 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu. Kırcı, Bahçelievler katliamının yanı sıra Balgat katliamının da faillerinden. Yine 1978’de Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz’ün, 1980’de Maden-İş Başkanı Kemal Türkler’in, Susurluk anahtarlarından Ömer Lütfi Topal cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.

cıa parasıyla, pentagon kurşunuyla, nato bombasıyla memleketin en güzel, en temiz çocuklarının kanına girdiniz aşağılık çakal sürüleri. çıkıp anlatıyorsunuz bir de. — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 23, 2020