Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı "uzay programı" sonrası Türk astronot için isim önerisi olarak "Cacabey"i önerdi.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert bir iniş gerçekleştireceğiz. 2028 yılında ikinci aşamada ise, aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz" demiş, "Bir Türk vatandaşı uzaya gidecek" ifadesini kullanmıştı.