Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: Bilindik bir numara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu'na saldırıya ilişkin konuştu.

"Tarafı olmadığımız saldırının faili gibi gösterilmek ucuz bir saldırının planıdır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır" diyen Bahçeli, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, HDP'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarına devam ederken, şöyle konuştu:

"Bizim parti kapatılmasıyla ilgili görüşlerimiz çok açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin çıkarlarını her düşüncenin üstünde tutan siyaset anlayışının temsilcisidir. Siyasi partilerin kapatılarak cezalandırılması yerine Anayasa'nın temel ilkelerine aykırı hareket eden parti üyelerinin sorumlu tutulması her zaman dile getirilmiştir. Siyasi partilerin kapatılması halinde bu partilere oy veren seçmenler ve bu konuda sorumluluğu olmayan parti yöneticileri de cezalandırılmış olacaktır. Bu itibarla partinin sağ duyulu davranan yöneticileri ve teşkilatıyla kapatılacak fiilleri gerçekleştirenlerin ayrı tutulması bir başka önemli konudur.

Yapılanlara bakılırsa, HDP'nin kapatılması adalete, milli iradeye aykırılık teşkil etmez. CHP'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. İYİ Parti'ye göre de özgürlüğe kavuşmalıdır. CHP yönetimi teröristle değil valilerle, kaymakamlarla, rektörlerle, uzman çavuşlarla uğraşmaktadır. Bu şerefli meslek mensuplarının hepsine birden militan diyorlar. CHP yönetimi militan arıyorsa Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütleriyle iş birliği yapan il başkanlarına bakacak. Terörle mücadeledeki yüksek başarı HDP'yi ürkütmektedir. CHP korkarken İP rahatsız olmaktadır."