Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: Bilindik bir numara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu'na saldırıya ilişkin konuştu.
"Tarafı olmadığımız saldırının faili gibi gösterilmek ucuz bir saldırının planıdır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır" diyen Bahçeli, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, HDP'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarına devam ederken, şöyle konuştu: