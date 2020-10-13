Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Devlet Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsan, bekasını düşünüyorsan, insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık.’ Seçime git, Türkiye’yi seçime götür" çağrısına yanıt geldi.

"CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP’ye oy veren kardeşlerin bile şaşkınlıkla soruyor" diyen Bahçeli, "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının da Erdoğan olduğunu dile getirdi.