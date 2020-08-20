Bahçeli'den Joe Biden açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da tepki gösterdi.

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın aralık ayında sarfettiği sözlere bir kez daha tepkisini dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi?" eleştirisine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden’ın açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir" dedi.

Gündeme ilişkin yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"ABD'nin Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın yedi ay evvel dile getirdiği husumet ve hıyanetle perçinlenmiş çarpık açıklamaları siyaset ve ülke gündemini derinden etkilemiştir. Biden'ın karanlık mazisi ve karmaşık müktesebatı Türkiye'nin egemenliğine ve kutlu varlığına yönelik suikast teşebbüsünün hiç de tesadüfi olmadığını çok net gözler önüne sermiştir. ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir. Bahse konu şahsın Obama döneminde ABD'nin Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmesi, son yedi ay içinde Demokrat Parti'den başkan adaylığı seviyesine ulaşması elbette Türkiye karşıtı sözlerini ciddiye alınmasını gerektirmektedir."