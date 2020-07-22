Bahçeli'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla’da Cemil Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'le ilgili açıklamasında "Gündemde tartışılan ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Bahçeli "Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bahçeli açıklamasında "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz" diye konuştu.

MHP lideri "Gündemde tartışılan ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız" dedi.