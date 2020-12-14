Bahçeli’den İran açıklaması: Hadi bu şiire de tepki göstersinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiirin ardından İran’la yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran’ın tepkisini “mesnetsiz” diye niteledi ve “Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması’ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu?” ifadelerini kullandı.
“Bir kez de ben sesleniyorum” diyerek Erdoğan’ın okuduğu şiiri tekrarlayan Bahçeli “Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan’a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar” dedi.
Bahçeli paylaşımında “Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: "Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?” Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor. Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, nitekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez” dedi.
'Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil ve İsfahan da bizim gözümüzde o'
Bahçeli "Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur. Türk, Türk’e hasım edilemez" ifadelerini kullandığı paylaşımlarında "Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir" dedi. ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey için 'Bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış" diyen Bahçeli "Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin açıklamalarının tamamı şöyle: