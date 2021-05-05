Bahçeli'den HaberTürk paylaşımı: '#HabertürkTvİzlemiyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV'ye ilişkin olarak "#HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımı yaptı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Habertürk sunucusu Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" dedi.