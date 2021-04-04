Bahçeli'den 'Emekli Amiraller' açıklaması: Rütbeleri sökülsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden 'Emekli Amiraller'i hedef aldı.

Montrö'nün tartışmaya açılmasına ve 'Sarıklı Amiral' görüntülerine tepki gösteren amiralleri hedef alan Bahçeli şunları söyledi:

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı: