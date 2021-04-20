Bahçeli'den CHP'ye çağrı: Gelin bu sürece siz de destek verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, CHP ve İYİP'e seslenip yeni anayasaya destek çağrısı yaptı.

Konuşmadan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin geniş katılımlı bir anayasaya ihtiyacı var. Tefarruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arsında çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü bir anayasayla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir.

Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek. Gelecek nesiller hiç affetmeyecektir. Bunu günlük siyasi çekişmelerin dışında tutmalıyız.

Herkes ittifakla darbe anayasasının rahatsızlığını dile getirmektedir. O nedenle bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyun bozanlık yapmaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik değil de, nedir.

Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine eften müften mazaretlerle karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse biliniz ki işbirlikçiliktir.

Milliyetçi Hareket Parisi yeni anayasa vizyonunun kavramış ve çalışmaya koyulmuştur. CHP'ye sesleniyorum: gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onura siz de dahil olun. Darbe anayasasında aziz milletimizi kurtaralım.