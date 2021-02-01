Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Ne öğrencilikle, ne eğitimle hiçbir bağlantıları yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Melih Bulu'nun kayyum atanmasına itiraz eden öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergi üzerinden hedef alan Bahçeli, "Geçtiğimiz Cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur" dedi.

Twitter paylaşımda bulunan Bahçeli, öğrencilere yönelik "Türkiye'nin boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçi'ne tutunmanın arayışındadır" ifadelerini kullanırken 28 gündür devam eden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin, 'demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğrenci itirazına sahne olmadığını' iddia etti.

'Mesele öğrenci meselesi değil'

"Mesele öğrenci ya da Rektör meselesi değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır" diyen Bahçeli şöyle dedi:

"Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükûnetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır."

Kapıya vurulan kelepçe açıklaması

"Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir. Mesele öğrenci ya da Rektör meselesi değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır."

"CHP, HDP, İP ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi Üniversitesi'nde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişlerdir. Üniversiteye sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan Türkiye muhaliflerine kucak açmışlardır."

'Bilime sırt dönenler'

"Bilime sırt dönenler; karanlığa yüz verirler, karışıklığa omuz verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. Üstelik bazı çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine de ses çıkarmazlar. Çıkarsalar kör ideolojik muhitlerince aforoz edileceklerini gayet iyi bilirler."

"Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: “Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır.” Acıklı olsa da ne kadar doğru bir tespit değil mi?"

'Feci sonunuza yakın olun'

"Geçtiğimiz Cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur."

"Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur."

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah'tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun."