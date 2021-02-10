Bahçeli'den 'Berberoğlu' açıklaması: MHP dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" dedi.

Bahçeli, Berberoğlu hakkındaki fezleke için ise, "Genel Kurul’a getirildiğinde MHP, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır" diye konuştu.